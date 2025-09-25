Yamal : Le rendez-vous explosif avec le PSG !

Amadou Diawara

Souffrant d'une pubalgie, Lamine Yamal ne devrait pas disputer les deux prochains matchs du FC Barcelone. Le numéro 10 blaugrana devrait donc faire son retour face au PSG ce mercredi. D'après la presse espagnole, Lamine Lamal compterait frapper fort lors de ce choc, et ce, pour se mettre dans les meilleures dispositions en vue du Ballon d'Or 2026.

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal ne serait pas encore prêt à faire son grand retour. En effet, la star du FC Barcelone devrait être absent face à Oviedo ce jeudi soir et contre la Real Sociedad dimanche.

Yamal donne rendez-vous au PSG Lamine Yamal devrait retrouver la compétition ce mercredi soir. Alors que le FC Barcelone reçoit le PSG en phase régulière de la Ligue des Champions, l'international espagnol compterait frapper un grand coup. « Paris est le grand objectif », a lâché SPORT.