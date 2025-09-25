Yamal : Le rendez-vous explosif avec le PSG !

Souffrant d'une pubalgie, Lamine Yamal ne devrait pas disputer les deux prochains matchs du FC Barcelone. Le numéro 10 blaugrana devrait donc faire son retour face au PSG ce mercredi. D'après la presse espagnole, Lamine Lamal compterait frapper fort lors de ce choc, et ce, pour se mettre dans les meilleures dispositions en vue du Ballon d'Or 2026.
Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal ne serait pas encore prêt à faire son grand retour. En effet, la star du FC Barcelone devrait être absent face à Oviedo ce jeudi soir et contre la Real Sociedad dimanche.
Yamal donne rendez-vous au PSG
Lamine Yamal devrait retrouver la compétition ce mercredi soir. Alors que le FC Barcelone reçoit le PSG en phase régulière de la Ligue des Champions, l'international espagnol compterait frapper un grand coup. « Paris est le grand objectif », a lâché SPORT.
Ballon d'Or 2026 : Yamal veut déjà prendre les devants
Battu par Ousmane Dembélé lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Lamine Yamal compterait prendre sa revanche face au PSG ce mercredi soir. « Ne pas avoir gagné le Ballon d’Or lui donne encore plus de motivation », a déclaré Hans-Dieter Flick en conférence de presse. Conscient que le Ballon d'Or 2026 se joue dès maintenant, Lamine Yamal refuserait de laisser passer cette occasion de gagner des points précieux.