PSG : Signature surprise, Dembélé vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension en remportant le premier Ballon d'Or de sa carrière. Une récompense qui lui permet de faire grandir encore un peu plus sa notoriété... et son porte-monnaie. En effet, plusieurs marques s'arrachent le numéro 10 du PSG qui a peut-être déjà vendu la mèche pour son prochain partenariat.

Le suspens a pris fin lundi soir. Alors qu'il était à la lutte avec Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a bien remporté le Ballon d'Or 2025 à l'issue d'une saison exceptionnelle. Par conséquent, le numéro 10 du PSG entre dans une nouvelle dimension qui pourrait lui permettre de séduire certaines marques.

Dembélé confirme son prochain partenariat ? L'une d'entre elles pourrait être Richard Mille. En effet, comme l'a constaté Le Parisien, Ousmane Dembélé est apparu avec une montre très rare de cette marque au Théâtre du Châtelet lundi soir pour la remise de son Ballon d'Or, ainsi que mardi lors de son interview pour TF1. Probablement une manière de vendre la mèche concernant la signature d'un partenariat.