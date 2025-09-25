PSG - Dembélé : Un nouveau clash déjà annoncé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En froid avec le staff de l'Equipe de France depuis le retour d'Ousmane Dembélé après le dernier rassemblement, le PSG a pris une décision qui va dans ce sens avec son jeune attaquant Quentin Ndjantou. En effet ce dernier était présent initialement dans la liste du sélectionneur de l'Equipe de France des moins de 20 ans Bernard Diomède pour la Coupe du monde à venir. Problème : il ne sera pas remplacé, faute de temps.

Voilà une nouvelle affaire qui pourrait mettre à mal un peu plus les relations entre le PSG et la FFF. En refusant de libérer Quentin Ndjantou, jeune joueur de 18 ans, pour la prochaine Coupe du monde, le club de la capitale a contrecarré les plans de Bernard Diomède et des Bleus U20. La compétition démarrant samedi, la FFF n'a pas pu trouver un remplaçant et l'équipe risque de disputer la compétition avec 20 joueurs au lieu de 21.

Le PSG n'en démord pas pour Dembélé Furieux en apprenant la blessure d'Ousmane Dembélé au début du mois, le PSG avait rejeté la faute sur le staff de l'Equipe de France. Le club de la capitale n'a sûrement pas oublié la polémique et a décidé de ne pas libérer son joueur, présent dans la liste publiée par Bernard Diomède, à seulement quelques jours du début de la compétition. Un message clair envoyé à l'attention de la FFF.