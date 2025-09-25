PSG - Marquinhos : Le gros coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'image de l'ensemble du collectif du PSG, Marquinhos n'a pas rendu une bonne copie lundi soir lors de la défaite concédée sur la pelouse de l'OM en championnat. La prestation du défenseur central brésilien a été largement pointée du doigt, et notamment par Pierre Ménès qui n'a pas hésité à charger Marquinhos après le match.

Le PSG avait peut-être la tête à la cérémonie du Ballon d'Or pendant son match contre l'OM lundi soir (défaite 1-0), mais quoiqu'il en soit, les hommes de Luis Enrique se sont donc inclinés sur la pelouse de leur grand rival. La performance de Marquinhos a notamment été pointée du doigt, et le capitaine brésilien du PSG a été critiqué par Pierre Ménès qui s'est lâché sur son match.

Intertitre 2 « Ce n'était pas un cadeau de se retrouver stoppeur droit voire parfois même arrière droit. Mais on attend autre chose, surtout balle au pied, du Capitaine parisien, qui a été déficient tout le match », lâche Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, au sujet de Marquinhos et de sa prestation ratée avec le PSG.