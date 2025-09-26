Doué - Dembélé : La très bonne nouvelle pour le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la défaite face à l'OM, la première de la saison, Luis Enrique a fait appel à de jeunes renforts lors des séances d'entraînement cette semaine. En effet l'entraîneur espagnol a convié cinq joueurs du centre de formation pour une première avec l'effectif professionnel. Une volonté de les voir à l'œuvre de plus près, alors que le club a subi de nombreuses blessures. Mais deux retours importants se profilent à l'horizon.

Touchés depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé et Désiré Doué doivent encore observer une période de repos. Une situation compliquée pour le PSG qui a accumulé les blessés comme Joao Neves ou encore Bradley Barcola. Mais le retour des deux derniers joueurs cités est attendu très prochainement.

Deux retours annoncés au PSG Comme le dévoile L'Equipe, deux joueurs pourraient être de retour pour la réception de l'AJ Auxerre ce samedi : Bradley Barcola et Joao Neves. Du côté du PSG, on commençait à tirer la sonnette d'alarme alors que le club vient de subir sa première défaite de la saison face à l'OM. Les deux joueurs s'apprêtent à revenir très prochainement, une bonne nouvelle même si Dembélé et Doué restent à quai.