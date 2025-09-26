Zinedine Zidane appelle un joueur du PSG : «C'est un rêve»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, Achraf Hakimi faisait ses grands débuts en professionnel avec son club formateur, le Real Madrid. C'est un certain Zinedine Zidane qui l'avait alors lancé. Et l'actuel joueur du PSG se souvient d'ailleurs très bien de l'appel de l'ancien numéro 10 des Bleus pour lui annoncer qu'il était convoqué le lendemain avec les professionnels.

Hakimi raconte le premier coup de fil de Zidane « J’avais déjà fait la préparation de la saison avec l’équipe première. Carvajal a eu un souci au cœur, c’était un moment difficile. Zidane m’a appelé, il m’a demandé où j’étais. J’étais à la maison. Il m’a dit de me reposer, car j’étais convoqué le lendemain pour jouer. J’avais 18 ans, c’était une grande joie pour moi de pouvoir jouer. C’était une fierté, j’ai appelé mes parents. C’était un rêve qui devient réalité », lâche-t-il dans une interview accordée à Clique TV sur Canal+, avant de poursuivre.