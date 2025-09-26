Barcola : Le PSG reçoit enfin une bonne nouvelle !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Après Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, c’est Marquinhos qui a rejoint l’infirmerie. Heureusement, le club de la capitale va pouvoir compter sur le retour de Bradley Barcola. L’attaquant devrait avoir du temps de jeu face à Auxerre samedi, quatre jours avant le choc face au FC Barcelone.

La saison dernière a été très éprouvante et longue pour le PSG. Les Parisiens ont disputé un nombre fou de matches et forcément cela allait avoir des conséquences dans le futur. Depuis le début de la saison, de nombreux Parisiens se blessent et Luis Enrique doit donc faire sans plusieurs cadres.

Marquinhos a rejoint l’infirmerie Lors du match contre l’Ukraine, la France et par conséquent le PSG ont perdu Désiré Doué et Ousmane Dembélé sur blessure. Par la suite, c’est Joao Neves qui a également eu un petit pépin physique et qui est donc indisponible. Ce vendredi, le club de la capitale a également annoncé que Marquinhos avait rejoint l’infirmerie et qu’il serait par conséquent absent plusieurs semaines.