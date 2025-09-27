Dembélé - Doué : C’est enfin terminé au PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis la dernière trêve internationale, c’est l’hécatombe au PSG. Après avoir perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club de la capitale a vu plusieurs autres joueurs rejoindre l’infirmerie. Le dernier en date est Marquinhos, comme annoncé ce vendredi. Les Rouge-et-Bleu espèrent donc voir cette malédiction se terminer dès ce samedi soir.

Le PSG ne cesse de perdre ses joueurs depuis la dernière trêve internationale. Après Désiré Doué et Ousmane Dembélé, les pépins physiques plus ou moins graves se sont enchaînés chez les Rouge-et-Bleu. Le dernier en date est Marquinhos, touché à la cuisse et forfait pour la réception de l’AJ Auxerre ce samedi soir. Le défenseur central brésilien va également manquer le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone le 1er octobre en Ligue des champions.

Le PSG veut éviter une autre blessure contre Auxerre Les objectifs pour le PSG ce samedi soir sont donc clairs comme le rapporte Le Parisien. Les Rouge-et-Bleu vont chercher à s’imposer pour relancer la machine après la défaite contre l’OM, communier avec leur public, mais surtout éviter les blessures. La formation parisienne espère que cette malédiction prendra fin au Parc des Princes contre l’AJ Auxerre.