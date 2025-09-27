Kimpembe - Dembélé : Le PSG recommence !

Pierrick Levallet

Au Parc des Princes ce samedi soir, le PSG a prévu une nouvelle fête. Après avoir fait ses adieux à Presnel Kimpembe il y a quelques semaines, le club de la capitale aurait prévu de rendre un nouvel hommage à Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi, l’attaquant de 28 ans va être mis à l’honneur par les Rouge-et-Bleu.

Défait par l’OM ce lundi, le PSG va devoir relancer la machine ce samedi soir contre l’AJ Auxerre. Mais chez les Rouge-et-Bleu, l’heure est encore à la fête. Dans la foulée du revers à Marseille, le club de la capitale a assisté à la victoire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Après une saison époustouflante, marquée par un sacre historique en Ligue des champions, l’attaquant de 28 ans a été désigné meilleur joueur du monde.

Après Kimpembe, le PSG va rendre hommage à Dembélé Et comme le rapporte Le Parisien, chaque occasion est bonne au PSG pour faire la fête et communier avec les supporters. Après avoir fait ses adieux à Presnel Kimpembe - transféré au Qatar - il y a quelques semaines, le PSG aurait donc prévu de rendre hommage à Ousmane Dembélé pour son Ballon d’Or.