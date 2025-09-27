Dembélé - PSG : Le geste spécial de Lionel Messi !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. D'après le numéro 10 du PSG, Lionel Messi n'a pas attendu avant de le féliciter pour sa récompense personnelle. En effet, la Pulga a immédiatement envoyé un message à Ousmane Dembélé.

Auteur d'une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans du premier sacre du PSG en Ligue des Champions. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique a été récompensé lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025.

PSG : Dembélé est le Ballon d'Or 2025 Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Ancien partenaire du Français du côté du FC Barcelone, Lionel Messi a tenu à le féliciter juste après l'annonce de sa victoire face à Lamine Yamal, classé deuxième.