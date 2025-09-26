PSG : Achraf Hakimi balance sur sa relation secrète à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreux joueurs du PSG, Achraf Hakimi entretient une relation une relation particulière avec Luis Enrique, arrivé à Paris en 2023. L'international marocain a même balancé quelques secrets sur sa relation avec le technicien espagnol qui a largement évolué ces derniers mois.

Arrivé en 2023 au PSG pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a rapidement fait l'unanimité en interne ce qui s'est traduit par des résultats exceptionnels et notamment la victoire en Ligue des champions la saison dernière. Très apprécié au sein de son vestiaire, le technicien espagnol a métamorphosé certains joueurs à l'image d'Achraf Hakimi. Et ce dernier confirme avoir une relation forte avec son coach.

Hakimi balance sur sa relation avec Luis Enrique « Je ne le connaissais pas quand il est arrivé. Il y a eu la première année pour apprendre, il est très sérieux sur le terrain, mais il sait être proche des joueurs et faire des blagues. Il y a un moment pour tout. La deuxième année, notre relation est devenue plus forte, on a plus parlé », confie-t-il dans une interview accordée à Clique TV sur Canal+ avant de poursuivre.