Mbappé Ballon d'Or : La grosse annonce dans le vestiaire du PSG !

Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi n'a pas manqué de taquiner son grand pote. Invité à composer son équipe type, le joueur du PSG n'y inclut pas l'avant-centre du Real Madrid. Et afin qu'il intègre son équipe, le Marocain demande à Kylian Mbappé de gagner le Ballon d'Or.
Dans le cadre d'une interview accordée à Clique TV sur Canal+, Achraf Hakimi a été invité à donner son équipe type de tous les temps dans laquelle il se place aux côtés de Marcelo, Sergio Ramos et Paolo Maldini en défense devant son compatriote Bono. Le milieu de terrain se compose de Zinedine Zidane, Luka Modric et Ronaldinho tandis que le trio d'attaque est formé par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo.
Hakimi taquine Mbappé
Par conséquent, une absence est à noter, à savoir celle de Kylian Mbappé, pourtant le grand ami d'Achraf Hakimi. Mais ce dernier s'explique, avec une petite pique pour son pote : « Non, il est sur le banc. Oui, il est sur le banc, il va entrer. C’est le premier changement. C’est un très grand joueur. Quand il gagnera le Ballon d’Or (ce que Messi, CR7 et Ronaldo ont fait), il sera dans mon équipe type ».
«Quand il gagnera le Ballon d’Or, il sera dans mon équipe type»
Blague à part, Achraf Hakimi a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé : « Dès que je suis arrivé à Paris, il m’a aidé. Moi je ne parlais pas français et lui parlait un peu espagnol. L’amitié s’est nouée dès le début. Il m’a soutenu dans les moments où j’en avais besoin. Jamais on ne m’avait causé un tel préjudice. Pour moi, ça a été difficile et ça continue à l’être. Moi aussi je l’ai soutenu quand lui en avait besoin. C’est une amitié naturelle. On est ami par-delà le football. On n’a pas de problème entre nous. S’il y a quelque chose, on en parle. C’est une vraie amitié et on va continuer à être amis ».