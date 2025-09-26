Mbappé Ballon d'Or : La grosse annonce dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi n'a pas manqué de taquiner son grand pote. Invité à composer son équipe type, le joueur du PSG n'y inclut pas l'avant-centre du Real Madrid. Et afin qu'il intègre son équipe, le Marocain demande à Kylian Mbappé de gagner le Ballon d'Or.

Dans le cadre d'une interview accordée à Clique TV sur Canal+, Achraf Hakimi a été invité à donner son équipe type de tous les temps dans laquelle il se place aux côtés de Marcelo, Sergio Ramos et Paolo Maldini en défense devant son compatriote Bono. Le milieu de terrain se compose de Zinedine Zidane, Luka Modric et Ronaldinho tandis que le trio d'attaque est formé par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo.

Hakimi taquine Mbappé Par conséquent, une absence est à noter, à savoir celle de Kylian Mbappé, pourtant le grand ami d'Achraf Hakimi. Mais ce dernier s'explique, avec une petite pique pour son pote : « Non, il est sur le banc. Oui, il est sur le banc, il va entrer. C’est le premier changement. C’est un très grand joueur. Quand il gagnera le Ballon d’Or (ce que Messi, CR7 et Ronaldo ont fait), il sera dans mon équipe type ».