Nouveaux joueurs au PSG : L’énorme surprise de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Encore dans l’euphorie du sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or, le PSG va pourtant devoir se reconcentrer pour la réception de l’AJ Auxerre ce samedi. L’effectif de Luis Enrique est encore bien affaibli par les blessures. De ce fait, le coach espagnol aurait réservé une belle surprise pour la prochaine journée de Ligue 1.

La semaine a été radieuse du côté du PSG. Malgré sa défaite contre l’OM (1-0), le club de la capitale a assisté au sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or ce lundi. Mais les Rouge-et-Bleu vont devoir redescendre de leur petit nuage afin de préparer au mieux la réception de l’AJ Auxerre ce samedi. Et l’effectif parisien est toujours bien affaibli par les blessures.

Le PSG accueille cinq nouveaux joueurs à l'entraînement D’après les informations de L’Equipe, Luis Enrique aurait ainsi réservé une belle surprise ce mardi au Campus. Cinq nouveaux visages l’ont accompagné et pourraient marquer l’avenir du PSG. Issus du centre de formation, Martin James (17 ans, gardien), Wassim Slama (16 ans, milieu offensif), Yanis Khafi (19 ans, milieu), Mathis Jangeal (17 ans, milieu offensif) et Quentin Ndjantou (18 ans, attaquant) ont rejoint l’équipe première à l’entraînement.