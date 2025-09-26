Transfert - PSG : L'annonce de Donnarumma que personne n'a vu venir !

Alexis Brunet

Cet été, Gianluigi Donnarumma a dû quitter le PSG. Le gardien de but a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier. L’international italien garde toutefois un très bon souvenir de son passage à Paris et il affirme notamment ne rien avoir à se reprocher.

C’est l’un des transferts qui a le plus fait parler cet été. Après quatre saisons du côté du PSG, Gianluigi Donnarumma a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre Manchester City. Plus exactement, le gardien de but a été poussé vers la sortie par Luis Enrique qui voulait du changement à ce poste et qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier.

Donnarumma estime que son histoire au PSG s’est bien terminée Après avoir remporté le trophée Yachine lors de la cérémonie du Ballon d’or, Gianluigi Donnarumma a accordé une interview à France Football. Questionné sur la fin de son aventure au PSG, le gardien de but affirme ne pas garder un mauvais souvenir de cet épisode, car selon lui cela s’est bien passé. « Moi, ça s'est bien terminé. Je n'ai rien à me reprocher pour toutes ces années passées à Paris. Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons accompli tous ensemble. Ce fut un parcours difficile mais magnifique. Nous avons décroché de nombreuses victoires, couronnées par le succès en Ligue des champions, donc je suis vraiment content de ce que j'ai accompli à Paris. »