Transfert - PSG : L'annonce de Donnarumma que personne n'a vu venir !

Cet été, Gianluigi Donnarumma a dû quitter le PSG. Le gardien de but a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier. L’international italien garde toutefois un très bon souvenir de son passage à Paris et il affirme notamment ne rien avoir à se reprocher.
C’est l’un des transferts qui a le plus fait parler cet été. Après quatre saisons du côté du PSG, Gianluigi Donnarumma a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre Manchester City. Plus exactement, le gardien de but a été poussé vers la sortie par Luis Enrique qui voulait du changement à ce poste et qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier.
Donnarumma estime que son histoire au PSG s’est bien terminée
Après avoir remporté le trophée Yachine lors de la cérémonie du Ballon d’or, Gianluigi Donnarumma a accordé une interview à France Football. Questionné sur la fin de son aventure au PSG, le gardien de but affirme ne pas garder un mauvais souvenir de cet épisode, car selon lui cela s’est bien passé. « Moi, ça s'est bien terminé. Je n'ai rien à me reprocher pour toutes ces années passées à Paris. Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons accompli tous ensemble. Ce fut un parcours difficile mais magnifique. Nous avons décroché de nombreuses victoires, couronnées par le succès en Ligue des champions, donc je suis vraiment content de ce que j'ai accompli à Paris. »
Donnarumma est focus sur Manchester City
Même s’il garde donc une bonne image de son aventure au PSG, Gianluigi Donnarumma est désormais pleinement focus sur Manchester City. « Maintenant, j'entame une nouvelle phase de ma vie, j'en suis heureux. Je suis fier d'être à Manchester City et je vais essayer de gagner le plus de trophées possible ici, de maintenir l'équipe le plus haut possible. Car l'histoire nous l'enseigne : il faut tout donner pour rester au sommet. Mais je suis certain que nous y parviendrons avec City, car, dès les premiers jours, j'ai vu un super groupe, uni, soudé, un grand club, une grande famille. Je suis vraiment heureux. »