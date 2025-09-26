«C'est non» : Karim Benzema se fait recaler en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des rumeurs qui a agité le mercato ces derniers jours. Alors que José Mourinho est de retour au Portugal où il entraîne désormais Benfica, des retrouvailles avec Karim Benzema, qu'il a eu sous ses ordres au Real Madrid, ont été évoquées. Mais le Special One met déjà fin à ce dossier.

Quelques jours après son licenciement de Fenerbahçe, José Mourinho retrouvait déjà un banc. En effet, le Special One a fait son grand retour au Portugal puisqu'il a été nommé entraîneur de Benfica. Et rapidement la rumeur d'une arrivée de Karim Benzema a circulé. Mais José Mourinho dément catégoriquement la possibilité de retrouver l'attaquant qu'il a eu sous ses ordres au Real Madrid.

Mourinho dément pour Benzema « C’est la première fois que j’entends parler de cette hypothétique possibilité. Nous avons joué (alors qu’il était encore à Fenerbahçe) un match amical contre son équipe, nous avons discuté un peu. La dernière chose qu'il envisage, c'est de revenir au football européen », confie-t-il devant les médias, avant de poursuivre.