Transfert de dernière minute au PSG : Luis Enrique confirme !

Depuis quelques semaines, les blessures s'enchaînent du côté du PSG qui vient de voir Marquinhos s'ajouter à la liste des absences longue durée en compagnie d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Malgré tout, Luis Enrique ne change pas son point de vue et continue d'affirmer qu'il ne recrutera pas de joker avant le mois de janvier.

C'était le scénario craint pas les supporters du PSG. Depuis le début du mercato, les blessures s'enchaînent au sein de l'effectif parisien et Marquinhos vient de rejoindre Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves à l'infirmerie. Une situation qui pourrait faire réfléchir le PSG quant à la nécessité de recruter un joker d'ici le mois de janvier. Mais comme il l'affirme depuis toujours, Luis Enrique confirme qu'il satisfait de son effectif.

Luis Enrique confirme son point de vue sur le mercato « Si je regrette de ne pas avoir plus de recrues ? Non ! Non ! Ce n’est pas facile d’avoir plus de joueurs au PSG, ce n’est pas comme aller chez Auchan. Quand on veut un joueur il faut faire attention à tout. Comme la personnalité, le prix demandé car si c’est trop cher, il y’a de la pression pour le joueur. Il faut être calme. […] Aujourd’hui, je ne veux rien changer ! Dans 1 mois ? Je ne sais pas mais aujourd’hui rien ! », confie-t-il en conférence de presse.