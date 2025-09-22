Karim Benzema : Les retrouvailles qui vont dégoûter l’OL ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré la dernière année de son contrat avec Al-Ittihad, Karim Benzema pourrait revenir en Europe, mais pas à l’OL. Tout juste nommé entraîneur de Benfica 25 ans après son passage au club, José Mourinho aimerait retrouver l’attaquant âgé de 37 ans à Lisbonne, qu’il a déjà eu sous ses ordres au Real Madrid.

De retour sur le banc du Benfica Lisbonne, où il avait ses débuts, 25 ans après, José Mourinho a démarré par une victoire samedi face à l’AVS (0-3). Dans l’optique de renforcer son effectif, le technicien portugais aimerait d’ailleurs retrouver l’un de ses anciens joueurs qu’il a entraîné lors de son passage au Real Madrid.

Retrouvailles à Benfica entre Mourinho et Benzema ? En effet, d’après le journaliste Ekrem Konur, José Mourinho aimerait attirer Karim Benzema au Benfica Lisbonne. Âgé de 37 ans, l’attaquant français est entré dans la dernière année de son contrat à Al-Ittihad. Il faudrait pour cela qu’il accepte une importante baisse de son salaire et des clubs français et de MLS surveilleraient également sa situation.