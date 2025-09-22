Karim Benzema : Les retrouvailles qui vont dégoûter l’OL ?

Alors qu’il est entré la dernière année de son contrat avec Al-Ittihad, Karim Benzema pourrait revenir en Europe, mais pas à l’OL. Tout juste nommé entraîneur de Benfica 25 ans après son passage au club, José Mourinho aimerait retrouver l’attaquant âgé de 37 ans à Lisbonne, qu’il a déjà eu sous ses ordres au Real Madrid.
De retour sur le banc du Benfica Lisbonne, où il avait ses débuts, 25 ans après, José Mourinho a démarré par une victoire samedi face à l’AVS (0-3). Dans l’optique de renforcer son effectif, le technicien portugais aimerait d’ailleurs retrouver l’un de ses anciens joueurs qu’il a entraîné lors de son passage au Real Madrid.
Retrouvailles à Benfica entre Mourinho et Benzema ?
En effet, d’après le journaliste Ekrem Konur, José Mourinho aimerait attirer Karim Benzema au Benfica Lisbonne. Âgé de 37 ans, l’attaquant français est entré dans la dernière année de son contrat à Al-Ittihad. Il faudrait pour cela qu’il accepte une importante baisse de son salaire et des clubs français et de MLS surveilleraient également sa situation.
« Je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon »
Karim Benzema pourrait donc revenir en Europe, lui qui a rejoint l’Arabie Saoudite à l’été 2023, mais pas à l’OL, où un retour a souvent été évoqué. Sur le plateau de BFM TV en janvier 2024, Maître Hugues Vigier, avocat du Français, avait d’ailleurs déclaré : « Je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien mais il ne me l'a pas annoncé pour l'instant (sourire). »