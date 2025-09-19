Karim Benzema de retour à l’OL : La grosse surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 37 ans, Karim Benzema est aujourd'hui attaquant à Al-Ittihad. Mais le Français n'oublie pas d'où il vient puisqu'il est actuellement présent à Lyon, où il est né. L'ancien du Real Madrid est passé voir le club et son nouvel effectif et sa présence semble avoir très plaisir à Khalis Merah, jeune joueur issu du centre de formation qui a débuté chez les pros cette saison.

Avant d'écrire sa légende au Real Madrid, Karim Benzema a commencé sa carrière à l'OL, où il a été formé. Le joueur de 37 ans garde forcément un attachement tout particulier avec son club de cœur et il n'a pas hésité à faire un petit cadeau à Khalis Merah. A 18 ans, le jeune Gone était ravi de pouvoir mettre les chaussures avec lesquelles son illustre prédécesseur s'est entraîné.

Benzema offre un petit cadeau Toujours sous contrat avec Al-Ittihad où il a inscrit 44 buts en 68 matches depuis son arrivée en 2003, Karim Benzema a marqué l'histoire à l'OL. Et forcément, chacune de ses visites est spéciale pour ceux qui prennent la relève. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, on voit Khalis Merah en train de se chausser. « Hier Benzema s'est entraîné avec mes chaussures. C'est un prêt, c'est pour ça que je les mets » dite-t-il.