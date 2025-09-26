1 milliard d'euros : L'OM annonce une folie au PSG !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM de Pablo Longoria a battu le PSG de Nasser Al-Khelaïfi au Vélodrome. Interrogé sur l'exploit marseillais, Medhi Benatia a insisté sur le fait que les deux équipes ne se battaient pas à armes égales sur le plan financier. Toutefois, l'OM est prêt à exploiter la moindre faille du PSG.

Initialement programmé ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a finalement eu lieu ce lundi à 20 heures, et ce, au Stade Vélodrome. En effet, ce choc entre rivaux de Ligue 1 a été décalé à cause des conditions climatiques dangereuses à Marseille.

L'OM compte exploiter la moindre erreur du PSG Contre toute attente, l'OM a battu le PSG lors de la cinquième journée de Ligue 1. Ce qui est une première au Vélodrome et en championnat depuis 14 ans. Lors d'un entretien accordé à Il Corriere dello Sport, Mehdi Benatia a lâché ses vérités sur la concurrence entre le club marseillais et l'écurie parisienne.