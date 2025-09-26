Remplaçant de Marquinhos : Le PSG annonce une grosse surprise ?

Pierrick Levallet

Le PSG a annoncé un gros coup dur à quelques jours du choc face au FC Barcelone. À la veille de son match face à l’AJ Auxerre, le club de la capitale a officialisé la blessure de Marquinhos à la surprise générale. Le défenseur central brésilien est « touché au quadriceps » et devrait donc rester en soins plusieurs semaines. Luis Enrique a alors fait savoir qu’il réservait potentiellement une grosse surprise pour remplacer son capitaine.

«On a plein de joueurs au campus qui peuvent jouer» « Rien ne change par rapport à l'année dernière. Les blessures sont normales parce qu'il y a des impacts et il faut savoir gérer ça. Avons-nous prévu tout ça ? On cherche à prévoir toutes les choses qui vont se passer mais je ne suis pas devin. Je cherche à l'être avant les matchs mais je ne sais pas quand les joueurs se blesseront. Mais je ne suis pas du tout préoccupé et c'est une mentalité que j'essaie de transmettre à mes joueurs et aux supporters. On a plein de joueurs au campus qui peuvent jouer. Tout est planifié » a indiqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse.