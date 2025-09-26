Guardiola - OM : La signature qui le fait rêver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a réalisé un sacré coup à l'été 2024 en attirant Roberto De Zerbi, un entraîneur rappelant par certains aspects Pep Guardiola selon Medhi Benatia. Interrogé par le Corriere dello Sport, le directeur sportif du club phocéen s’est prononcé sur sa relation avec le technicien italien.

Durant l’été 2024, après une saison marquée par le passage de trois entraîneurs différents (Marcelino, Gattuso et Gasset), l’Olympique de Marseille a réussi à attirer Roberto De Zerbi, convaincu par le projet phocéen. « J'étais à Dubaï, en visioconférence je lui ai proposé une rencontre pour le lendemain à Milan pour le petit déjeuner. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, nous avons parlé des heures au téléphone et il a demandé à pouvoir étendre la conversation à Longoria. À ce point, il nous a expliqué qu'il était intéressé, notre projet l'avait impliqué et nous devions parler avec son agent. Mais il nous avait déjà dit oui », s’est rappelé Medhi Benatia, interrogé par le Corriere dello Sport.

« Il a une passion débordante » Depuis, le directeur sportif de l’OM collabore avec le technicien italien, ce qui le ravit. « C'est agréable et stimulant, il vit pour le football comme moi, confie Benatia. Il a une passion débordante, vous devriez voir comment il prépare les matchs. »