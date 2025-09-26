Transfert historique à l'OM : L'Angleterre explose de rire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif durant tout l'été, l'OM a même profité du mercato pour réaliser le plus gros transfert de son histoire. En effet, le club phocéen a lâché 35M€, bonus compris, pour recruter Igor Paixao, également convoité par Leeds. Et du coup de l'Angleterre, on semble plutôt satisfait que l'ancien club de Marcelo Bielsa n'ait pas répondu aux exigences du Feyenoord.

Le mercato estival aura une nouvelle fois été très agité du côté de l'OM qui a enrôlé pas moins de 12 joueurs. Parmi eux, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club. Recruté pour 35M€ en provenance de Feyenoord, l'ailier brésilien est arrivé blessé, mais il n'a pas convaincu pour ses débuts à l'OM. De quoi soulager les supporters de Leeds qui était le principal concurrent de l'OM pour le transfert d'Igor Paixao. Le site spécialisé Leeds United News ne manque d'ailleurs pas se moquer des Marseillais.

Les galères de Paixao amuse les supporters de Leeds « Leeds était tout proche de recruter Paixao cet été. C’est finalement Marseille qui l’a recruté pour 35 millions d’euros. Le Brésilien connaît un début de saison difficile. Il n’a disputé que trois matchs pour le moment avec le club français », peut-on lire sur le site anglais qui ne s'arrête pas en si bon chemin.