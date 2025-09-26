De Zerbi : L’OM contacte un autre entraîneur, la grande révélation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant d’engager Roberto De Zerbi à l'été 2024, l'Olympique de Marseille avait exploré d'autres pistes pour son banc de touche. Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM, a confirmé que Paulo Fonseca était initialement pressenti avant de se désister en faveur de l'AC Milan. Sérgio Conceição fut également ciblé.

Désireux d’apporter de la stabilité sur le banc de touche, l’Olympique de Marseille a fait le bon choix à l’été 2024 avec Roberto De Zerbi, qui vient d’entamer sa deuxième saison. Mais avant de choisir l’Italien, alors en poste à Brighton, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont étudié d’autres pistes, dont celle menant à Paulo Fonseca comme vous l’avait révélé à l’époque le10sport.com.

Fonseca a planté l’OM Dans un entretien accordé ce vendredi au Corriere dello Sport, Medhi Benatia a confirmé les négociations avec l’actuel entraîneur de l’OL. « Nous avions cherché Fonseca. Tout était prêt, l'accord était conclu, puis en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta, il a appelé et nous a dit que ça ne se ferait pas. Le 13 juin, il était l'entraîneur du Milan », raconte le directeur sportif de l’OM.