De Zerbi : L’OM contacte un autre entraîneur, la grande révélation !

Avant d’engager Roberto De Zerbi à l'été 2024, l'Olympique de Marseille avait exploré d'autres pistes pour son banc de touche. Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM, a confirmé que Paulo Fonseca était initialement pressenti avant de se désister en faveur de l'AC Milan. Sérgio Conceição fut également ciblé.
Désireux d’apporter de la stabilité sur le banc de touche, l’Olympique de Marseille a fait le bon choix à l’été 2024 avec Roberto De Zerbi, qui vient d’entamer sa deuxième saison. Mais avant de choisir l’Italien, alors en poste à Brighton, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont étudié d’autres pistes, dont celle menant à Paulo Fonseca comme vous l’avait révélé à l’époque le10sport.com.
Fonseca a planté l’OM
Dans un entretien accordé ce vendredi au Corriere dello Sport, Medhi Benatia a confirmé les négociations avec l’actuel entraîneur de l’OL. « Nous avions cherché Fonseca. Tout était prêt, l'accord était conclu, puis en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta, il a appelé et nous a dit que ça ne se ferait pas. Le 13 juin, il était l'entraîneur du Milan », raconte le directeur sportif de l’OM.
« Nous avons parlé des heures au téléphone »
« À ce moment-là, nous nous sommes tournés vers Conceiçao, mais quand nous avons su qu'il y avait une possibilité de recruter De Zerbi, nous avons dit à Pablo Longoria, notre président : « Allons-y... essayons ». Poussés par le propriétaire McCourt, nous sommes passés à l'attaque », poursuit Benatia, qui livre ensuite les détails des négociations avec Roberto De Zerbi : « J'étais à Dubaï, en visioconférence je lui ai proposé une rencontre pour le lendemain à Milan pour le petit déjeuner. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, nous avons parlé des heures au téléphone et il a demandé à pouvoir étendre la conversation à Longoria. À ce point, il nous a expliqué qu'il était intéressé, notre projet l'avait impliqué et nous devions parler avec son agent. Mais il nous avait déjà dit oui. »