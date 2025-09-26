Une star signe au PSG : Le très gros coup de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait quitté le PSG il y a un peu plus d'un an, Kylian Mbappé possède toujours de nombreux amis au sein du vestiaire parisien, à commencer par Achraf Hakimi, dont il est particulièrement proche. L'international marocain révèle d'ailleurs la façon dont le Bondynois a facilité son intégration en 2021.

En 2021, le PSG frappe un grand coup en recrutant Achraf Hakimi pour 60M€. Formé au Real Madrid, l'international marocain sortait de deux saisons très réussies au Borussia Dortmund puis à l'Inter Milan. Et à ses débuts, il a pu compter sur le soutien de Kylian Mbappé devenu un ami. Une aide indispensable à son intégration comme le souligne Achraf Hakimi.

Mbappé a beaucoup aidé Hakimi « Dès que je suis arrivé à Paris, il m’a aidé. Moi je ne parlais pas français et lui parlait un peu espagnol. L’amitié s’est nouée dès le début. Il m’a soutenu dans les moments où j’en avais besoin. Jamais on ne m’avait causé un tel préjudice. Pour moi, ça a été difficile et ça continue à l’être », révèle-t-il dans une interview accordée à l'émission de Canal+ Clique, avant de poursuivre.