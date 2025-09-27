Entre Yamal et Doué, Zidane a tranché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme tous les joueurs ayant remporté le Ballon d'Or, Zinedine Zidane fait partie du jury pour élire le vainqueur du Trophée Kopa. Et France Football a dévoilé le vote du champion du monde 1998 qui a tranché entre Désiré Doué et Lamine Yamal.

Quelques jours après l'annonce des vainqueurs, France Football a dévoilé le détail des votes pour toutes ses récompenses, notamment pour le Trophée Kopa qui désigne le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. Et ce sont les anciens Ballons d'Or qui votent pour élire le lauréat.

Zidane vote Yamal ! Par conséquent, Zinedine Zidane a été amené à voter en désignant son trio de tête. Sans surprise, le champion du monde 1998 a choisi Lamine Yamal devant Désiré Doué et Joao Neves. L'ancien numéro 10 des Bleus a d'ailleurs trouvé le bon podium dans le bon ordre.