Entre Yamal et Doué, Zidane a tranché !

Comme tous les joueurs ayant remporté le Ballon d'Or, Zinedine Zidane fait partie du jury pour élire le vainqueur du Trophée Kopa. Et France Football a dévoilé le vote du champion du monde 1998 qui a tranché entre Désiré Doué et Lamine Yamal.
Quelques jours après l'annonce des vainqueurs, France Football a dévoilé le détail des votes pour toutes ses récompenses, notamment pour le Trophée Kopa qui désigne le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. Et ce sont les anciens Ballons d'Or qui votent pour élire le lauréat.
Zidane vote Yamal !
Par conséquent, Zinedine Zidane a été amené à voter en désignant son trio de tête. Sans surprise, le champion du monde 1998 a choisi Lamine Yamal devant Désiré Doué et Joao Neves. L'ancien numéro 10 des Bleus a d'ailleurs trouvé le bon podium dans le bon ordre.
Le Trophée Kopa largement remporté par Yamal
En effet, c'est Lamine Yamal qui a remporté le Trophée Kopa avec 172 points devant les deux joueurs du PSG Désiré Doué (72 points) et Joao Neves (23 points). L'ailier du FC Barcelone remporte donc le trophée pour la deuxième fois de suite. Et il est le premier à réaliser cet exploit avec cette récompense créée en 2018. Cette année-là, c'est Kylian Mbappé qui l'avait remporté.