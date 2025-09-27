Le fils de Zidane au PSG, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter sa relation avec Zinedine Zidane lorsqu'il était son entraîneur au Real Madrid, Achraf Hakimi révèle à quel point l'ancien numéro 10 de l'équipe de France est proche de ses joueurs se comportant comme un père avec eux. L'international marocain est donc un peu comme un fils de Zidane au PSG.

Arrivé au PSG en 2021 pour 60M€ en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi s'est imposé comme le meilleur joueur du monde à son poste comme en témoigne sa sixième place au classement du Ballon d'Or. Une réussite qu'il doit en partie à Zinedine Zidane qui l'a lancé en professionnel en 2017 au Real Madrid. Et l'international marocain ne manque pas de remercier l'ancien numéro 10 des Bleus.

Hakimi s'enflamme pour Zidane « Ce qu’il m’a apporté ? Il m’a accordé sa confiance, j’étais en équipe réserve avec le Castilla, j’avais 17/18 ans, il m’a invité en équipe première et m’a fait jouer. Je le remercie, ce n’est pas n’importe quel entraîneur qui ferait ça, je lui en serai éternellement reconnaissant car c’est l’un des premiers à m’avoir donné ma chance de jouer en pro », se rappelle-t-il dans une interview accordée à Clique sur Canal+.