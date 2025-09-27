Ousmane Dembélé - Ballon d’Or : La folle anecdote avec Booba !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende. L’attaquant du PSG a remporté le Ballon d’Or, et s’est donc prêté à la traditionnelle interview auprès de France Football. Au sein de cette dernière, le Français est revenu sur une scène étonnante : son bizutage sur une chanson de Booba au Stade Rennais.

Dans l’histoire. Attendu au tournant, Ousmane Dembélé a bel et bien remporté le Ballon d’Or 2025 ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, l’attaquant français a largement été plébiscité par les journalistes votants, terminant à 73 reprises à la première place du classement des votes sur 100 possibles.

Dembélé bizuté sur du Booba ? Fidèle à la tradition du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a accordé un entretien à France Football ce week-end. La star du PSG est notamment revenue sur un potentiel bizutage à ses débuts du côté de Rennes sur le son « Killer » de Booba. « Non, c'est faux, ça », répond rapidement Ousmane Dembélé, lui-même devenu un killer cette saison à Paris.