Ousmane Dembélé - Ballon d’Or : La folle anecdote avec Booba !

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende. L’attaquant du PSG a remporté le Ballon d’Or, et s’est donc prêté à la traditionnelle interview auprès de France Football. Au sein de cette dernière, le Français est revenu sur une scène étonnante : son bizutage sur une chanson de Booba au Stade Rennais.
Dans l’histoire. Attendu au tournant, Ousmane Dembélé a bel et bien remporté le Ballon d’Or 2025 ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, l’attaquant français a largement été plébiscité par les journalistes votants, terminant à 73 reprises à la première place du classement des votes sur 100 possibles.
Dembélé bizuté sur du Booba ?
Fidèle à la tradition du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a accordé un entretien à France Football ce week-end. La star du PSG est notamment revenue sur un potentiel bizutage à ses débuts du côté de Rennes sur le son « Killer » de Booba. « Non, c'est faux, ça », répond rapidement Ousmane Dembélé, lui-même devenu un killer cette saison à Paris.
« Je pensais avoir chanté le générique d'Olive et Tom »
Alors que le journaliste lui affirme que c’est pourtant lui qui avait confessé cette anecdote, Dembélé reprend : « C'est possible, mais je ne m'en souviens plus. Je pensais avoir chanté le générique d'Olive et Tom. »