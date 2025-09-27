PSG - Luis Enrique : Il révèle la formule magique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a fait du club parisien une véritable machine. Champion d’Europe avec Paris, l’Espagnol fait l’unanimité, comme il a pu le faire il y a plusieurs années du côté de Barcelone. Ancien milieu de terrain du Barça, Ivan Rakitic a expliqué comment l’entraîneur de 55 ans mettait en place sa redoutable tactique.

Un franc succès. Alors qu’il a démarré sa troisième saison à la tête du PSG, Luis Enrique est déjà considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur de l’histoire du club parisien. Malgré une aventure mal terminée sur le banc de la sélection espagnole, l’entraîneur de 55 ans a su capitaliser sur ses idées développées au FC Barcelone pour réussir à Paris.

« Ces triangles là, c’était la clé » Vainqueur de la Ligue des Champions en 2015 à Barcelone, Luis Enrique avait mis en place une équipe extrêmement forte. Ivan Rakitic, membre de cet effectif, a témoigné sur la tactique de l’actuel maître du PSG. « A Barcelone, ce qui était important, c’était de former des triangles. Un triangle avec moi, Dani Alves, et Lionel Messi à droite, un triangle avec Xavi, Iniesta, et Busquets au milieu de terrain. Ces triangles là, c’était la clé », a confié le Croate au micro de Canal +.