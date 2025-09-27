C’est confirmé, un joueur va «se bagarrer» au PSG

A seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery semble déjà se trouver à un vrai tournant dans sa carrière. Après des débuts sensationnels au PSG, le milieu de terrain connaît des derniers mois compliqués. Alors que son match face à l’OM lundi a soulevé des interrogations, son entourage affirme que le Titi est toujours prêt à se battre pour sa place.
Une prestation très compliquée. Lundi soir, le PSG a chuté sur la pelouse de l’OM en championnat (1-0). Frustrés, les Parisiens n’ont jamais semblé être à la hauteur du rendez-vous. Dans l’entrejeu, Vitinha a semblé bien seul, franchement pas aidé par Warren Zaïre-Emery.
Zaïre-Emery, un match totalement raté contre l’OM
Ayant retrouvé des sensations sur ce début de saison, le milieu de terrain de 19 ans avait l’occasion de profiter de l’absence de João Neves pour marquer des points aux yeux de Luis Enrique. Cependant, le Titi Parisien est totalement passé à côté de son match, laissant planer le doute sur sa capacité à revenir au plus haut niveau. Néanmoins, dans son entourage, on croit en ses qualités de battant.
« À lui de se bagarrer »
« Warren est un garçon intelligent, il connaît le foot. Il sait que quand c'est bien, tout est génial. Et dès que c'est un peu moins bien... Lui continue de travailler, il a la confiance du coach. À lui de se bagarrer », confie ainsi des proches de Warren Zaïre-Emery à l’Equipe.