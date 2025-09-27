C’est confirmé, un joueur va «se bagarrer» au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery semble déjà se trouver à un vrai tournant dans sa carrière. Après des débuts sensationnels au PSG, le milieu de terrain connaît des derniers mois compliqués. Alors que son match face à l’OM lundi a soulevé des interrogations, son entourage affirme que le Titi est toujours prêt à se battre pour sa place.

Une prestation très compliquée. Lundi soir, le PSG a chuté sur la pelouse de l’OM en championnat (1-0). Frustrés, les Parisiens n’ont jamais semblé être à la hauteur du rendez-vous. Dans l’entrejeu, Vitinha a semblé bien seul, franchement pas aidé par Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery, un match totalement raté contre l’OM Ayant retrouvé des sensations sur ce début de saison, le milieu de terrain de 19 ans avait l’occasion de profiter de l’absence de João Neves pour marquer des points aux yeux de Luis Enrique. Cependant, le Titi Parisien est totalement passé à côté de son match, laissant planer le doute sur sa capacité à revenir au plus haut niveau. Néanmoins, dans son entourage, on croit en ses qualités de battant.