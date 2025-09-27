Officiel - Ballon d’Or : Nouvelle folie au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très récompensé lors de la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir, le PSG a également remporté un nouveau trophée sur le tard. Et il s’agit d’un nouveau prix collectif qu’ont reçu les Parisiens puisque l’un des deux buts de Désiré Doué en finale de la Ligue des Champions a été élu action de l’année.

Une semaine exceptionnelle pour le PSG. Malgré une défaite frustrante sur la pelouse de l’OM, la soirée de lundi a été grandiose pour les Parisiens. Avec le Ballon d’Or reçu par Ousmane Dembélé au théâtre du Châtelet, le club parisien a pu prolonger sur sa lancée étoilée.

Le PSG récompensé au Ballon d’Or En plus de la récompense ultime reçue par l’attaquant parisien, le PSG a également été mis à l’honneur dans différentes catégories. Luis Enrique a reçu le trophée Johan Cruyff du coach de l’année, tandis que Gianluigi Donnarumma (parti depuis à Manchester City) a reçu le trophée Lev Yachine du meilleur gardien de l’année.