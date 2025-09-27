Officiel - Ballon d’Or : Nouvelle folie au PSG !

Très récompensé lors de la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir, le PSG a également remporté un nouveau trophée sur le tard. Et il s’agit d’un nouveau prix collectif qu’ont reçu les Parisiens puisque l’un des deux buts de Désiré Doué en finale de la Ligue des Champions a été élu action de l’année.
Une semaine exceptionnelle pour le PSG. Malgré une défaite frustrante sur la pelouse de l’OM, la soirée de lundi a été grandiose pour les Parisiens. Avec le Ballon d’Or reçu par Ousmane Dembélé au théâtre du Châtelet, le club parisien a pu prolonger sur sa lancée étoilée.
Le PSG récompensé au Ballon d’Or
En plus de la récompense ultime reçue par l’attaquant parisien, le PSG a également été mis à l’honneur dans différentes catégories. Luis Enrique a reçu le trophée Johan Cruyff du coach de l’année, tandis que Gianluigi Donnarumma (parti depuis à Manchester City) a reçu le trophée Lev Yachine du meilleur gardien de l’année.
L’action de l’année avec Désiré Doué
Et si le PSG a également été élu club de l’année, une nouvelle récompense est revenue à Paris ce vendredi. En effet, à travers un vote sur les réseaux sociaux, les fans pouvaient élire l’action de l’année. Le troisième but du PSG face à l’Inter Milan en finale de la dernière Ligue des Champions a été élu, récompensant également un magnifique travail de Vitinha au départ de cette sublime construction.