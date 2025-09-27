«Ça n'a pas été facile» : La souffrance d’Ousmane Dembélé avant le PSG…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré Ballon d’Or en début de semaine, Ousmane Dembélé revient de loin. En proie à de nombreux problèmes physiques par le passé, l’international français a notamment connu une saison cauchemardesque au FC Barcelone en 2019/2020, avec seulement cinq matches disputés. Une épreuve qui lui a permis de grandir comme il l’explique à France Football.

Vainqueur de la Ligue des champions, lauréat du Ballon d’Or, patron de l’attaque du PSG avec 35 buts et 14 passes décisives la saison dernière… Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques années une telle trajectoire pour Ousmane Dembélé ? Si le talent de l’international français n’a jamais été remis en cause, son sérieux et ses problèmes physiques à répétition ont retardé sa consécration. Interrogé par France Football, le numéro 10 du PSG est revenu sur les difficultés rencontrées au début de sa carrière.

« Ça n'a pas été facile » « À Barcelone, j'ai connu énormément de blessures, plus les saisons passaient et plus je me blessais... En 2019-2020, je ne joue que cinq matches (de Liga, et quatre apparitions en C1)... Mais non, je n'ai pas douté. J'étais sûr que j'allais revenir sur les terrains et que tout allait bien se passer. Ça fait partie de la vie, tout ne peut pas être rose, on n'est pas dans le monde des Bisounours. Ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup appris », confie Ousmane Dembélé.