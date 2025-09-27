«Ça n'a pas été facile» : La souffrance d’Ousmane Dembélé avant le PSG…

Sacré Ballon d’Or en début de semaine, Ousmane Dembélé revient de loin. En proie à de nombreux problèmes physiques par le passé, l’international français a notamment connu une saison cauchemardesque au FC Barcelone en 2019/2020, avec seulement cinq matches disputés. Une épreuve qui lui a permis de grandir comme il l’explique à France Football.
Vainqueur de la Ligue des champions, lauréat du Ballon d’Or, patron de l’attaque du PSG avec 35 buts et 14 passes décisives la saison dernière… Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques années une telle trajectoire pour Ousmane Dembélé ? Si le talent de l’international français n’a jamais été remis en cause, son sérieux et ses problèmes physiques à répétition ont retardé sa consécration. Interrogé par France Football, le numéro 10 du PSG est revenu sur les difficultés rencontrées au début de sa carrière.
« Ça n'a pas été facile »
« À Barcelone, j'ai connu énormément de blessures, plus les saisons passaient et plus je me blessais... En 2019-2020, je ne joue que cinq matches (de Liga, et quatre apparitions en C1)... Mais non, je n'ai pas douté. J'étais sûr que j'allais revenir sur les terrains et que tout allait bien se passer. Ça fait partie de la vie, tout ne peut pas être rose, on n'est pas dans le monde des Bisounours. Ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup appris », confie Ousmane Dembélé.
« Les souffrances étaient surtout physiques »
« À 28 ans, je connais mon corps, je me connais par cœur. Les souffrances étaient surtout physiques, liées aux blessures. Mais je ne doutais pas de mon football, pas une seule seconde. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu ce talent-là, donc je ne doutais pas. Il fallait que mon corps me permette d'exprimer mon football », poursuit l’attaquant tricolore. De l’histoire ancienne désormais pour lui : « Avec le temps, j'ai pris de la maturité, je suis devenu beaucoup plus professionnel aussi. J'ai écouté les conseils des personnes qui m'entourent. Aujourd'hui, tout roule. (…) Je n'ai pas de regret. C'est comme ça. Je n'ai aucun regret, du début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. J'ai énormément appris et ça m'a aidé. Quand tu as des pépins physiques, ce n'est pas facile de revenir au haut niveau. Mais, dès que ton corps t'écoute et dès que tu écoutes ton corps aussi, tu joues régulièrement et tu peux exprimer ton talent. Et au mois d'août, tout repart à zéro, c'est une nouvelle saison. Le Ballon d'Or, c'est sur une saison, pas dix. »