PSG : C’est confirmé, Luis Enrique a trouvé son chouchou !

Après sa défaite frustrante lundi soir à Marseille, le PSG veut rapidement se ressaisir. Ce samedi soir, le champion d’Europe reçoit l’AJ Auxerre au Parc des Princes pour la sixième journée de Ligue 1. Malgré un calendrier déjà chargé, Luis Enrique lui, fait toujours confiance à Vitinha, qui pourrait être capitaine ce soir.

Le PSG doit réagir. Malgré un bon début de saison, le club parisien a connu un coup d’arrêt lundi soir sur la pelouse du Vélodrome avec une première défaite face à l’OM (1-0). Alors que le déplacement tant attendu à Barcelone approche à grands pas, Paris a l’occasion de se rassurer dès ce samedi soir avec la réception de l’AJ Auxerre.

Une réaction attendue contre Auxerre Cependant, le groupe à la disposition de Luis Enrique est toujours aussi décimé par les blessures. Cette semaine, le PSG a perdu son capitaine Marquinhos pour plusieurs semaines, alors que le club parisien est toujours privé de Désiré Doué, de João Neves, et d’Ousmane Dembélé. Selon l’Equipe, Luis Enrique pourrait aligner un onze remanié ce soir face à Auxerre.