PSG : Ousmane Dembélé quitte Paris, le départ surprise !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé est absent des terrains pour cause de blessure. Le Ballon d’or 2025 fait de son mieux pour revenir au plus vite et il a décidé de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Le PSG a annoncé que son attaquant allait se rendre à Doha pour suivre son processus de rééducation.

Samedi soir, Ousmane Dembélé a été honoré par le Parc des princes. Le Français n’a pas marqué un triplé contre l’AJ Auxerre, mais il a présenté son Ballon d’or au public parisien. Pour revoir l’attaquant sur les terrains, les fans du club de la capitale vont devoir attendre, car le joueur de 28 ans est actuellement blessé et il en a encore pour quelques semaines.

Dembélé va se rendre au Qatar C’est le 5 septembre dernier qu’Ousmane Dembélé s’était blessé à la cuisse droite, lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine. Depuis, le joueur du PSG se soigne à Paris, mais cela va changer. En effet, le club de la capitale a annoncé ce dimanche que son attaquant allait se rendre à la clinique Aspetar au Qatar la semaine prochaine, afin de continuer son processus de rééducation.