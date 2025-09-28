Kvaratskhelia blessé : Le nouveau cauchemar du PSG !

Alexis Brunet

Sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG alignait samedi soir face à Auxerre une attaque constituée de Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye. Mais cela a rapidement changé car à la mi-temps le Géorgien a laissé sa place à Bradley Barcola. L’ancien joueur du Napoli a des chances de louper le déplacement à Barcelone mercredi soir, ce qui pose un problème de plus à Luis Enrique.

Après l’Atalanta Bergame, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone pour son deuxième match de Ligue des champions de la saison. Un vrai test pour le club de la capitale qui devra faire sans plusieurs cadres, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué notamment.

Kvaratskhelia très incertain contre le Barça En plus des deux anciens joueurs du Stade Rennais, un autre attaquant du PSG pourrait manquer à l’appel contre le FC Barcelone. Sorti blessé à la mi-temps contre l’AJ Auxerre, Khvicha Kvaratskhelia est incertain pour le choc de Ligue des champions, d'après les informations du Parisien. Une absence qui, si elle se confirme, va compliquer encore plus la tâche de Luis Enrique.