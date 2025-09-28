Blessures au PSG : Le gros risque avec Achraf Hakimi !

Alexis Brunet

Samedi soir, contre l’AJ Auxerre, Achraf Hakimi a débuté sur le banc. Cela n’a pas duré car le Marocain est entré dès la 36ème minute pour remplacer Vitinha. Un gros risque pris par Luis Enrique selon Carine Galli, tant le latéral droit est important et que le club de la capitale est miné par les blessures dernièrement.

Le PSG s’est bien repris après sa défaite contre l’OM (1-0). Samedi soir, les Parisiens retrouvaient le chemin de la Ligue 1 avec la réception de l’AJ Auxerre et ils se sont imposés 2-0. Le club de la capitale a pu compter sur sa défense centrale, car les buteurs se nomment Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo.

Hakimi a remplacé Vitinha Au coup d’envoi du match contre l’AJ Auxerre, Luis Enrique avait décidé de faire souffler Achraf Hakimi en le mettant sur le banc. Cela n’a finalement pas duré car le Marocain a remplacé Vitinha, sorti dès la 36ème minute. Heureusement, l’ancien joueur de l’Inter Milan ne s’est pas blessé et il a terminé la rencontre sans problème.