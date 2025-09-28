Ousmane Dembélé : «Tu es fou toi», Luis Enrique le recadre au PSG !

Axel Cornic

Depuis qu’il a remporté le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est partout et multiplie les prises de parole. C’est le cas ce dimanche avec une longue interview accordée à Téléfoot, où il parle notamment de son repositionnement dans l’axe au Paris Saint-Germain, qui a totalement changé sa carrière.

Il n’y a pas si longtemps encore, il était l’une des cibles favorites des critiques du Parc des Princes. Mais désormais, Ousmane Dembélé est sur le toit du monde, puisqu’il a remporté le Ballon d’Or 2025. Tout ça grâce à une saison fantastique, où Luis Enrique a décidé de lui faire quitter l’ailier droite pour le replacer dans l’axe de l’attaque.

« Il faut être capable de jouer partout » C’est à partir de ce moment précis, que le déclic s’est fait pour Ousmane Dembélé. Plus de disettes face aux cages, la star du PSG est devenue un véritable bourreau des surfaces, mais ce n’est pas pour autant qu’il se voit demander à Didier Deschamps de faire le même changement. « Non pas forcément (sourire), il faut être capable de jouer partout » a lancé l’attaquant français.