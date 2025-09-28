Dembélé - PSG : Retour miraculeux annoncé en direct !

Véritable fer de lance de l’attaque du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé manque beaucoup à Luis Enrique. Le Français est en effet blessé depuis quelques semaines et tout le monde attend son retour avec impatience, surtout après son sacre au Ballon d’Or 2025.
Après une saison historique, le plus dur commence pour le PSG. Luis Enrique et ses hommes devront confirmer et s’attend à des nouveaux succès importants pour les mois à venir. Mais ça n’a pas commencé de la meilleure des façons, puisque Paris a perdu plusieurs cadres récemment.
« Dans quelques semaines tout le monde sera de retour »
C’est notamment le cas de Désiré Doué, mais surtout d'Ousmane Dembélé, considéré comme le meilleur joueur au monde en ce moment. Et son retour pourrait bien régler tous les problèmes du PSG selon certains observateurs ! « Dembélé, Doué… dans quelques semaines tout le monde sera de retour » a expliqué Pascal Dupraz, sur RMC.
« Mieux vaut avoir des blessés maintenant »
« Les titres se gagnent au printemps » a poursuivi l’ancien coach de l’ASSE. « Mieux vaut avoir des blessés maintenant, parce que Paris a de la marge en championnat. En mars, tout sera rentré dans l’ordre ». Mais la situation semble s’être compliquée encore plus, puisque ce samedi soir le PSG a vu Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia sortir sur blessure face à Auxerre (2-0).