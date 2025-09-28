Dembélé - PSG : Retour miraculeux annoncé en direct !

Axel Cornic

Véritable fer de lance de l’attaque du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé manque beaucoup à Luis Enrique. Le Français est en effet blessé depuis quelques semaines et tout le monde attend son retour avec impatience, surtout après son sacre au Ballon d’Or 2025.

Après une saison historique, le plus dur commence pour le PSG. Luis Enrique et ses hommes devront confirmer et s’attend à des nouveaux succès importants pour les mois à venir. Mais ça n’a pas commencé de la meilleure des façons, puisque Paris a perdu plusieurs cadres récemment.

« Dans quelques semaines tout le monde sera de retour » C’est notamment le cas de Désiré Doué, mais surtout d'Ousmane Dembélé, considéré comme le meilleur joueur au monde en ce moment. Et son retour pourrait bien régler tous les problèmes du PSG selon certains observateurs ! « Dembélé, Doué… dans quelques semaines tout le monde sera de retour » a expliqué Pascal Dupraz, sur RMC.