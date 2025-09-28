Malédiction en cours ? La réponse du PSG !

Axel Cornic

A quelques jours de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone pour la 2e journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a encore perdu des pièces importantes. Khvicha Kvaratskhelia ainsi que Vitinha ont dû abandonner leurs coéquipiers prématurément contre Auxerre (2-0) et devraient donc être absents ce mercredi 1er octobre.

Pour un début de saison, on pouvait rêver de mieux. Après avoir réalisé quelque chose d’historique en allant remporter la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG rencontre des grosses difficultés. Les blessures s’enchainent pour les stars parisiennes et c’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé, absent depuis plusieurs semaines déjà.

Deux nouveaux blessés pour le PSG ? Mais le Ballon d‘Or 2025 est loin d’être le seul joueur majeur fini à l’infirmerie. Et la liste s’est récemment allongée, puisque le PSG semble avoir également perdu Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, tous deux sortis sur blessures contre Auxerre ce samedi. A en croire les dernières indiscrétions ils ne devraient pas être présents face au FC Barcelone en Ligue des Champions, mais la durée de leur absence n’a pas encore été officiellement communiquée.