Ousmane Dembélé - PSG : L’annonce tant attendue en direct à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une semaine exceptionnelle pour Ousmane Dembélé. Toujours blessé, l’attaquant du PSG a été élu Ballon d’Or ce lundi soir. Présent au Parc des Princes ce samedi afin de présenter son précieux trophée aux supporters parisiens, le Français de 28 ans a ensuite confirmé au micro de Ligue 1 + que son retour se présageait plutôt rapidement.

Une soirée parfaite pour Ousmane Dembélé. Toujours blessé, le Ballon d’Or 2025 a été célébré à Paris ce samedi soir. Présent dans les tribunes du Parc des Princes pour la réception de l’AJ Auxerre, l’attaquant de 28 ans a assisté à la victoire du PSG (2-0). Rapidement dans les travées du stade, des chants à l’honneur de « Dembouz » étaient entonnés.

Dembélé célébré au Parc des Princes Mais c’est surtout à la fin du match que Dembélé, également mis à l’honneur par un superbe tifo, a pu se mettre en évidence. Une cérémonie a été organisée sur la pelouse du Parc, avec le Français présentant son Ballon d’Or aux supporters. Présent au micro de Ligue 1 + également, le numéro 10 a affirmé que son grand retour approchait au PSG.