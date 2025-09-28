Ousmane Dembélé - PSG : L’annonce tant attendue en direct à la télévision !

Une semaine exceptionnelle pour Ousmane Dembélé. Toujours blessé, l’attaquant du PSG a été élu Ballon d’Or ce lundi soir. Présent au Parc des Princes ce samedi afin de présenter son précieux trophée aux supporters parisiens, le Français de 28 ans a ensuite confirmé au micro de Ligue 1 + que son retour se présageait plutôt rapidement.
Une soirée parfaite pour Ousmane Dembélé. Toujours blessé, le Ballon d’Or 2025 a été célébré à Paris ce samedi soir. Présent dans les tribunes du Parc des Princes pour la réception de l’AJ Auxerre, l’attaquant de 28 ans a assisté à la victoire du PSG (2-0). Rapidement dans les travées du stade, des chants à l’honneur de « Dembouz » étaient entonnés.
Dembélé célébré au Parc des Princes
Mais c’est surtout à la fin du match que Dembélé, également mis à l’honneur par un superbe tifo, a pu se mettre en évidence. Une cérémonie a été organisée sur la pelouse du Parc, avec le Français présentant son Ballon d’Or aux supporters. Présent au micro de Ligue 1 + également, le numéro 10 a affirmé que son grand retour approchait au PSG.
« Je serai de retour très bientôt »
« Ces trois derniers jours étaient plus calmes. C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais ma rééducation se passe très bien ! Je serai de retour très bientôt », a ainsi confié Ousmane Dembélé.