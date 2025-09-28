Malédiction au PSG : Il dénonce une erreur fatale en direct, c'est lunaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré un bon début de saison, le PSG n'a pas pu éviter sa première défaite de la saison face à l'OM lundi. Il faut dire que le club tirait sur la corde ces derniers temps avec les blessures de quelques joueurs importants de l'effectif. Pour Kevin Diaz, cette situation est uniquement le résultat de la volonté du club de briller lors du Mondial des clubs au début de l'été.

Depuis le début de la saison, le PSG a accumulé quelques blessures à l'image d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Une situation qui a fait beaucoup parler puisque le club a rejeté la faute sur l'Equipe de France puisqu'ils ont été touchés lors du rassemblement. Pour Kevin Diaz, le problème vient d'ailleurs : les joueurs ont dépensé trop d'énergie lors de la Coupe du monde des clubs.

« C'est uniquement de la faute du PSG » La saison dernière, après leur sacre lors de la Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique ont pris la direction des Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. En arrivant jusqu'en finale, ils ont ainsi terminé leur saison le 13 juillet. Le temps de repos a donc été sacrément réduit, ce qui explique les blessures. « Le business du football est comme ça, mais que personne ne se plaigne des blessures au PSG. C'est uniquement de leur faute. Pareil pour les supporters. C'est eux qui ont choisi d'aller à la Coupe du monde des clubs. C'est une coupe qui ne sert à rien. C'est triste de ne pas avoir la moitié de ton équipe pour jouer face au Barça. Ils ne seront pas à 100% » réagit Kevin Diaz dans l'After Foot sur RMC.