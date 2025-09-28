PSG : Clash avec Deschamps, le coupable annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si celle d’Ousmane Dembélé lors de la dernière trêve internationale avait provoqué une polémique avec l’équipe de France, le PSG a perdu plusieurs autres joueurs sur blessure depuis. Pour Bixente Lizarazu, cela est la preuve que Didier Deschamps et son staff n’étaient pas responsables et que la faute revient à la saison dernière « qui a été très lourde ».

Déjà privé de Désiré Doué, Bradley Barcola, Marquinhos et Joao Neves, le PSG a peut-être perdu Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, sortis sur blessure samedi lors de la victoire face à Auxerre (2-0). Une situation inquiétante pour Bixente Lizarazu et qui montre qu’en ce qui concerne Ousmane Dembélé, la faute ne revenait pas à Didier Deschamps.

« C’est la saison passée qui a été très lourde » « Oui c’est forcément inquiétant, mais ce n’est pas une surprise. Ça fait un moment que j’en parle. À un moment, Didier Deschamps et l’équipe de France ont été accusés d’être responsables d’une mauvaise gestion des joueurs, non, encore une fois, c’est la saison passée qui a été très lourde. Même le préparateur physique de Dembélé l’a dit aussi dans L’Équipe », a déclaré Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.