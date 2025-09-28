PSG : C’est historique, du jamais vu avec Luis Enrique !

Axel Cornic

Une semaine après la défaite face à l’Olympique de Marseille (1-0), le Paris Saint-Germain a retrouvé le Parc des Princes et s’est refait une santé contre Auxerre (2-0). Mais ce samedi soir, c’était surtout l’occasion de fêter les récents succès de l’équipe parisienne à la cérémonie du Ballon d’Or, avec Luis Enrique et Ousmane Dembélé qui ont été mis à l’honneur.

C’était une soirée spéciale pour les supporters parisiens. Après avoir fêté la victoire en Ligue des Champions, la première de son histoire, le PSG célébrait le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé. Et pour l’occasion, les supporters ont sorti le grand jeu.

C’est la fête au Parc des Princes ! Nous avons en effet eu droit à un très beau tifo au Parc des Princes, mettant évidemment à l’honneur l’international français. Mais il n’était pas le seul Parisien mis à l’honneur, puisque Luis Enrique a également eu droit à son moment de gloire dans les travées de l’enceinte du PSG.