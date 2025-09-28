Mercato - OM : Abline, l'OM rend sa monnaie au FC Nantes...

Alexandre Higounet

Cet été, l'Olympique de Marseille a tenté de faire fonctionner l'axe avec le FC Nantes en prenant contact assez tôt au sujet de l'avant-centre canari, Mathis Albine. Mais le club canari s'est montré inflexible, exigeant un montant de transfert considéré comme inacceptable pour l'OM, qui a vite fait machine arrière. Ces derniers jours, c'est le FC Nantes qui serait venu frapper à la porte du club phocéen...

Tout au long du mois de juin, l'Olympique de Marseille a tenté de convaincre le FC Nantes de lâcher l'avant-centre Mathis Albine, fortement convoité, à un tarif raisonnable. Mais en fixant un tarif prohibitif pour le deal, le FCNA a fait comprendre au staff phocéen qu'il n'entendait pas lui céder son attaquant, quand bien même lui n'était pas de son côté opposé à l'idée de rejoindre un club de niveau supérieur, pour ne pas dire plus. Quoiqu'il en soit, bloqué par le club canari, le club marseillais a refermé le dossier pour passer à d'autres pistes.

Match retour trois mois plus tard... Ironie de l'histoire, trois mois plus tard, ce pourrait être au FC Nantes de se retrouver soumis à une décision prise par la direction de l'Olympique de Marseille. En effet, selon certaines informations relayées par Livefoot.fr, le FCNA aurait lancé des démarches ces derniers temps auprès du club phocéen au sujet du transfert de l'arrière gauche Ulisses Garcia dans le cadre de la réglementation des jokers, permettant à un club français de recruter un joueur jusqu'à fin décembre, à la condition qu'il évolue en France.