PSG - Dembélé Ballon d’Or : Le message venu de l’OM !

Considéré comme le grand favori au Ballon d’Or après la saison historique du PSG, Ousmane Dembélé a décroché le Graal lundi soir. Un sacre logique aux yeux de Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, sur la même longueur d’onde que son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

A la lutte avec Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a remporté le premier Ballon d’Or de sa carrière grâce à ses prestations époustouflantes avec le PSG lors de la dernière saison. L’international français a donc devancé le crack du FC Barcelone, mais aussi Vitinha, son partenaire dans la capitale. Un sacre qui ne souffre d’aucune contestation possible aux yeux de Medhi Benatia.

« Dembélé Ballon d’Or comment dire non ? » Interrogé sur le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, le directeur sportif de l’OM juge le résultat logique. « Comment dire non ? Je le connais depuis longtemps, nous avions le même agent, si quelqu'un est bon, il est bon, confie Benatia, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. Je veux gagner sur le terrain, je me fiche de dire si un joueur est meilleur qu'un autre. Qu'est-ce que ça change pour moi ? ».