Un joueur du PSG dit oui au Maroc, il confirme !

Né à Madrid, Achraf Hakimi a grandi en Espagne et a même fait ses débuts en professionnel au Real. Et pourtant, le joueur du PSG a très rapidement choisi de représenter le Maroc alors que la Roja aurait aimé le convaincre également. Une décisions qu'il assume totalement et qu'il explique.

Alors qu'il s'est imposé comme le meilleur joueur du monde à son poste, Achraf Hakimi a très rapidement eu un choix à faire concernant sa nationalité sportive. En effet, alors qu'il est né à Madrid et qu'il a grandit en Espagne, le joueur du PSG aurait très bien pu choisir de représenter la Roja, mais il s'est finalement tourné vers le Maroc. Un choix qui lui a permis de vivre une demi-finale de Coupe du monde et de remporter une médaille de bronze aux JO de Paris. Achraf Hakimi explique d'ailleurs les raisons qui l'ont poussé à opter pour les Lions de l'Atlas.

Hakimi choisit le Maroc et justifie sa décision « Le Maroc est le pays de mes parents, j’ai grandi avec cette culture. L’Espagne a voulu me convoquer me aussi en équipe de jeunes, je suis allé voir, par respect. Mais j’ai parlé avec ma famille et je me suis demandé où je me sentais le mieux, et c’était au Maroc. Ma décision était la meilleure. C’était le mieux pour ma famille et pour moi. On voulait représenter le Maroc. Mais je remercie l’Espagne pour sa confiance », lâche-t-il dans une interview accordée à Clique TV sur Canal+, avant de poursuivre.