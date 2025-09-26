Un entraineur de triathlon au PSG, il hallucine !

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG avait décidé de faire confiance à Luis Enrique pour incarner la suite de son projet. Un choix judicieux car le technicien espagnol a permis au club de la capitale de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Pour y arriver, l’entraîneur parisien n’hésite pas à utiliser des méthodes qui sortent de l’ordinaire, quitte à passer parfois pour un entraîneur de triathlon.

Le 31 mai dernier, le PSG mettait pour la première fois de son histoire la main sur la Ligue des champions, grâce à sa victoire 5-0 contre l’Inter Milan. Une victoire époustouflante, qui porte le sceau de Luis Enrique, l’architecte du projet parisien depuis le 5 juillet 2023.

Luis Enrique utilise des méthodes peu communes Si le PSG a enfin remporté la Ligue des champions la saison dernière, c’est sans doute grâce aux méthodes spéciales de Luis Enrique. En plus des traditionnelles séances d’entraînements, le coach parisien impose parfois des séances de vélo ou de natation en plus à son groupe, comme cela était le cas au Barça B. L’Espagnol a également marqué de son passage l’AS Rome et l'un de ses anciens joueurs interrogé par France Football raconte d’ailleurs : « On avait l'impression qu'il préparait une équipe de triathlètes autant que de footballeurs. »