Surprise, Luis Enrique annonce des nouveaux joueurs au PSG !

Alors que son effectif est décimé par les blessures depuis plusieurs semaines, Luis Enrique a décidé de s'appuyer sur le centre de formation du PSG pour compléter son groupe. Alors que cinq Titis ont rejoint les professionnels à l'entraîneur, le coach espagnol se réjouit de pouvoir compter sur ces nouveaux joueurs.
Ces dernières semaines, le PSG n'est pas épargnés par les blessures. Plusieurs cadres manquent à l'appel à l'image de Joao Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et désormais Marquinhos. Et alors que Luis Enrique ne possède pas un effectif particulièrement pléthorique, il a décidé de faire appel au centre de formation du PSG.
Cinq Titis convoqués avec les pros !
En effet, L'EQUIPE révélait ces derniers jours que Luis Enrique avait intégré cinq jeunes joueurs à son groupe professionnel. Il s'agit du gardien Martin James (17 ans), du milieu offensif Wassim Slama (16 ans), du polyvalent attaquant Mathis Jangeal (17 ans), du milieu relayeur Yanis Khafi (19 ans, capitaine de l'équipe de Youth League) et de l'attaquant Quentin Ndjantou (18 ans). Ce dernier s'est d'ailleurs récemment distingué avec un triplé contre l'Atalanta en Youth League (5-1) avant d'être retenu par le PSG alors qu'il s'apprêtait à prendre part à la Coupe du monde U20 avec les Bleuets de Bernard Diomède.
«Nous cherchons toujours à utiliser les "titis" du Campus qui ont de la qualité»
Présent en conférence de presse en marge de la venue d'Auxerre au Parc des Princes samedi, Luis Enrique s'est d'ailleurs prononcé sur les Titis qui ont rejoint le groupe pro. Et il n'écarte pas l'idée de leur offrir du temps de jeu. « La première chose que je veux dire, c'est que c'est joli de les voir arriver dans le vestiaire, de ressentir leur envie. Ils ont de la qualité technique, physique. Bien sûr que demain, ils peuvent aider l'équipe et c'est joli. Il y a une tonne de blessures, mais tu peux obtenir des joueurs du Campus. Je pense que normaliser ce transfert entre les U19/U23 et l'équipe première est quelque chose d'important pour eux, pour nous. Et je pense qu'en tant que club, c'est important d'avoir cette mentalité de penser toujours à utiliser les joueurs du Campus, les titis, parce qu'ils ont de la qualité », assure l'entraîneur du PSG, rapporté par CulturePSG.