Surprise, Luis Enrique annonce des nouveaux joueurs au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son effectif est décimé par les blessures depuis plusieurs semaines, Luis Enrique a décidé de s'appuyer sur le centre de formation du PSG pour compléter son groupe. Alors que cinq Titis ont rejoint les professionnels à l'entraîneur, le coach espagnol se réjouit de pouvoir compter sur ces nouveaux joueurs.

Ces dernières semaines, le PSG n'est pas épargnés par les blessures. Plusieurs cadres manquent à l'appel à l'image de Joao Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et désormais Marquinhos. Et alors que Luis Enrique ne possède pas un effectif particulièrement pléthorique, il a décidé de faire appel au centre de formation du PSG.

Cinq Titis convoqués avec les pros ! En effet, L'EQUIPE révélait ces derniers jours que Luis Enrique avait intégré cinq jeunes joueurs à son groupe professionnel. Il s'agit du gardien Martin James (17 ans), du milieu offensif Wassim Slama (16 ans), du polyvalent attaquant Mathis Jangeal (17 ans), du milieu relayeur Yanis Khafi (19 ans, capitaine de l'équipe de Youth League) et de l'attaquant Quentin Ndjantou (18 ans). Ce dernier s'est d'ailleurs récemment distingué avec un triplé contre l'Atalanta en Youth League (5-1) avant d'être retenu par le PSG alors qu'il s'apprêtait à prendre part à la Coupe du monde U20 avec les Bleuets de Bernard Diomède.