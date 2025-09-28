Vitinha - PSG : Le verdict tombe pour sa blessure...

Alexis Brunet

Samedi soir contre l’AJ Auxerre, Luis Enrique avait décidé de faire souffler quelques cadres mais pas Vitinha qui était bien titulaire. Malheureusement, le milieu de terrain a dû quitter le terrain dès la 36ème minute sans que l’on sache vraiment pourquoi. Finalement le Portugais ne serait pas vraiment blessé et il devrait pouvoir être apte pour le déplacement à Barcelone.

Depuis quelques semaines, de nombreux joueurs du PSG sont en train de payer le prix d’une saison dernière à rallonge. Le club de la capitale doit faire face à de nombreuses blessures de ses cadres et cela ne tombe pas au meilleur moment. Contre Auxerre, Luis Enrique devait par exemple faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Joao Neves, alors que le choc face au FC Barcelone approche à grand pas.

Vitinha est sorti dès la 36ème minute contre Auxerre Mercredi soir le PSG retrouve la Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, mais avant cela il s'est mis en confiance en s'imposant 2-0 contre l'AJ Auxerre samedi soir au Parc des princes. Luis Enrique priait pour ne pas perdre d’autres joueurs sur blessure, mais dès la 36ème minute, Vitinha était contraint de laisser sa place à Achraf Hakimi, sans que l’on sache vraiment s’il était blessé ou pas. Par la suite, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui a également été sorti à la mi-temps.