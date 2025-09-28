Lamine Yamal : Un crack encore plus fort ? «C’était merveilleux» 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux saisons désormais, Lamine Yamal fait le bonheur du FC Barcelone. Faisant partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, le prodige espagnol fait de nouveau briller la formation du club blaugrana. Mais comme l’a rappelé un ancien formateur de la Masia, Ansu Fati égalait le crack né en 2007 à ses débuts.

Lundi soir, Lamine Yamal a vécu une première grosse défaite dans sa carrière. Le prodige du FC Barcelone a été largement battu au classement du Ballon d’Or par Ousmane Dembélé. Néanmoins, terminer deuxième d’un trophée si prestigieux, le tout à seulement 18 ans, est annonciateur de la tournure que pourrait vite prendre la carrière du crack né en 2007.

Avant Lamine Yamal, il y avait Ansu Fati Désormais grand patron du FC Barcelone, numéro 10 dans le dos, Lamine Yamal voudra véritablement éviter une trajectoire de carrière similaire à celle d’Ansu Fati. Prêté à l’AS Monaco, l’ailier de 22 ans avait véritablement explosé à ses débuts au Barça avant de connaître plusieurs blessures lui ayant miné son aventure en Catalogne.