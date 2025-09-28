PSG : Panique avant le choc, il fait son retour !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone pour son deuxième match de Ligue des champions. De nombreux joueurs ne seront malheureusement pas disponibles pour ce choc, dont Joan Garcia, l’habituel gardien titulaire du Barça. Pour pallier cette absence, Hansi Flick a décidé de faire revenir Diego Kochen qui s'apprêtait à disputer la Coupe du monde U20 au Chili avec les États-Unis.

Après n’avoir fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame (4-0), un plus gros test attend le PSG pour son deuxième match de Ligue des champions. Mercredi soir, le club de la capitale se rend en Espagne pour y défier le FC Barcelone. Un choc alléchant entre deux prétendants à la victoire finale.

Une cascade de blessés Malheureusement, de nombreuses stars ne seront pas de la partie pour ce match. Côté PSG, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et peut-être Vitinha ainsi que Khvicha Kvaratskhelia manqueront à l’appel. Le FC Barcelone, lui, ne pourra pas compter sur Raphinha, Joan Garcia, Gavi ou bien Fermin Lopez.